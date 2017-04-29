Президент Черногории прокомментировал решение о вступлении в НАТО

— Сегодняшним историческим решением в Цетине Черногория получает новые многочисленные возможности, но прежде всего — условия для своего вечного существования, — заявил Вуянович в эфире телеканала RTCG.

Напомним, в пятницу черногорский парламент проголосовал за вступление в Североатлантический альянс. "За" высказалось 46 человек из 81. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее анонсировал, что процесс включения новой страны планируется завершить к концу июня.