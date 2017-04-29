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Регион
Опубликовано 29 апреля 2017, 07:23

Сенатор: ПВО РФ приведена в режим повышенной боеготовности из-за испытаний КНДР

Фото:&copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото:© РИА Новости/Илья Питалев

Сегодня утром стало известно, что Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету.

В связи с очередными ракетными испытаниями КНДР Россия привела свои подразделения противовоздушной обороны на Дальнем Востоке в режим повышенной боеготовности, заявил председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров. Его слова цитирует РИА "Новости".

— Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО России на Дальнем Востоке находится в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности Воздушных сил России, — сказал Виктор Озеров.

Он также отметил, что военные делают всё возможное, чтобы не допустить "случайного попадания ракет на территорию России".

По предварительной информации, запущенная ракета КНДР пролетела 30–40 км и упала в Японском море. Также стало известно, что снаряд был типа Scud ER, что означает увеличенную дальность полёта.

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Алексей Берковиц
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