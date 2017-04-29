В Мьянме 19 человек погибли при падении автобуса в ущелье
Автобус, в котором было 40 пассажиров, упал в узкое и глубокое ущелье на востоке Мьянмы. По предварительным данным, погибло 19 пассажиров, остальные пострадали. Об этом сообщило издание Gulf Times со ссылкой на данные полиции.
19 killed as Myanmar bus plunges into gorge#accident #Myawaddy #transport https://t.co/5XwfPLQ5I5 pic.twitter.com/kPnCJ0uXvQ— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) 29 апреля 2017 г.
Известно, что автобус выехал из области Пегу и попал в аварию в районе города Мьяваде на границе с Таиландом.
Предположительно, у транспортного средства отказали тормоза и водитель потерял управление.
В настоящее время пострадавшие доставляются в местные больницы, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.