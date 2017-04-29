В Мьянме 19 человек погибли при падении автобуса в ущелье

Автобус, в котором было 40 пассажиров, упал в узкое и глубокое ущелье на востоке Мьянмы. По предварительным данным, погибло 19 пассажиров, остальные пострадали. Об этом сообщило издание Gulf Times со ссылкой на данные полиции.

Известно, что автобус выехал из области Пегу и попал в аварию в районе города Мьяваде на границе с Таиландом.

Предположительно, у транспортного средства отказали тормоза и водитель потерял управление.