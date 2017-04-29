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Регион
Опубликовано 29 апреля 2017, 11:03

В Мьянме 19 человек погибли при падении автобуса в ущелье

Автобус, в котором было 40 пассажиров, упал в узкое и глубокое ущелье на востоке Мьянмы. По предварительным данным, погибло 19 пассажиров, остальные пострадали. Об этом сообщило издание Gulf Times со ссылкой на данные полиции.

Известно, что автобус выехал из области Пегу и попал в аварию в районе города Мьяваде на границе с Таиландом.

Предположительно, у транспортного средства отказали тормоза и водитель потерял управление.

В настоящее время пострадавшие доставляются в местные больницы, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

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Анна Пономаренко
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