Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2017, 10:19

Последнего Маршала Советского Союза госпитализировали в Москве

Фото:&copy; РИА Новости/Сергей Мамонтов

Фото:© РИА Новости/Сергей Мамонтов

Лайфу стало известно, что последний Маршал Советского Союза и последний министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов обратился за срочной медицинской помощью.

Так, вечером 28 апреля Дмитрий Тимофеевич вызвал скорую, пожаловавшись на плохое самочувствие. Прибывшие на вызов врачи диагностировали у мужчины острое нарушение мозгового кровообращения и настояли на немедленной госпитализации.

В настоящее время Язов находится в клиническом госпитале, врачи борются за его жизнь. Информация о состоянии Дмитрия Тимофеевича уточняется.

Лайф желает Дмитрию Тимофеевичу скорейшего выздоровления!

Напомним, Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года. В ноябре 1941 года он, не успев закончить даже среднюю школу, добровольно вступил в Красную армию. С августа 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В 1945 году был награждён орденом Красной Звезды. Дмитрий Тимофеевич занимал пост министра обороны СССР с 1987 по 1991 годы. В 1990 году ему было присвоено звание маршала.

BannerImage
Шереметова Елена
  • Новости
  • СССР
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar