Последнего Маршала Советского Союза госпитализировали в Москве

В настоящее время Язов находится в клиническом госпитале, врачи борются за его жизнь. Информация о состоянии Дмитрия Тимофеевича уточняется.

Напомним, Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года. В ноябре 1941 года он, не успев закончить даже среднюю школу, добровольно вступил в Красную армию. С августа 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В 1945 году был награждён орденом Красной Звезды. Дмитрий Тимофеевич занимал пост министра обороны СССР с 1987 по 1991 годы. В 1990 году ему было присвоено звание маршала.