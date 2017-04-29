Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2017, 16:09

Семейное фото Джигана побило рекорд в Instagram, обогнав снимок Тимати с дочерью

В российском сегменте "Инстаграма" побит рекорд по количеству отметок "нравится". Предыдущим "королём лайков" был Тимати со своим семейным снимком. С "трона" рэпера сместил его бывший подопечный по лейблу Black Star Джиган, ставший отцом в третий раз. Фото из больничной палаты, где изображён сам исполнитель, его супруга Оксана Самойлова и их новорождённая дочь Майя было опубликовано на странице Оксаны и всего за два дня получило 869 тысяч лайков. Снимок Тимати с бывшей возлюбленной Алёной Шишковой и их дочерью Алисой набрал 856 тысяч отметок "нравится" при том, что у аккаунта Тимати на 3,6 млн подписчиков больше, чем у Оксаны Самойловой.

BannerImage
Роберт Белов
  • Статьи
  • Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн)
  • Тимати (Тимур Юнусов-рэпер)
  • Оксана Самойлова
  • instagram
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar