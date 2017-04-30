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Регион
Опубликовано 30 апреля 2017, 03:55

Президент Танзании уволил почти десять тысяч чиновников с поддельными дипломами

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Thomas Mukoya

Фото: © REUTERS/Thomas Mukoya

Глава государства пообещал, что на место уволенных в ближайшее время придут квалифицированные специалисты.

Президент Танзании Джон Магуфули вынудил уйти в отставку 9932 чиновников, ранее уличённых в том, что на госслужбу они устраивались по поддельным дипломам об образовании. Об этом сообщает радиостанция RFI.

Тем же, кто откажется добровольно покидать свой пост, Магуфули пригрозил уголовным преследованием и тюремным заключением на срок до семи лет. Сторонники президента заявили, что глава государства действовал сугубо в интересах страны.

Магуфули пообещал, что уволенных чиновников в ближайшее же время заменят квалифицированным персоналом, и попросил СМИ опубликовать список всех лиц, уволенных с государственной службы.

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Кирилл Бондарь
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