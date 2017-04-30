Патриарх Кирилл посетил Техноложку и помолился о погибших в теракте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил стихийный мемориал возле станции петербургского метро "Технологический институт" и провёл заупокойную молитву в память о погибших при взрыве.

Ранее патриарх провёл литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Затем предстоятель РПЦ побывал на могиле своего учителя — митрополита Никодима — на Никольском кладбище.