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Опубликовано 30 апреля 2017, 15:11

Патриарх Кирилл посетил Техноложку и помолился о погибших в теракте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил стихийный мемориал возле станции петербургского метро "Технологический институт" и провёл заупокойную молитву в память о погибших при взрыве.

Ранее патриарх провёл литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Затем предстоятель РПЦ побывал на могиле своего учителя — митрополита Никодима — на Никольском кладбище.

По последней информации властей Санкт-Петербурга, в больницах остаются 15 пострадавших в теракте. Амбулаторное лечение проходят 66 человек. При подрыве самодельного взрывного устройства 3 апреля погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова.

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Егор Кулаков
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