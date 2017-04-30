Патриарх Кирилл посетил Техноложку и помолился о погибших в теракте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил стихийный мемориал возле станции петербургского метро "Технологический институт" и провёл заупокойную молитву в память о погибших при взрыве.
Ранее патриарх провёл литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Затем предстоятель РПЦ побывал на могиле своего учителя — митрополита Никодима — на Никольском кладбище.
По последней информации властей Санкт-Петербурга, в больницах остаются 15 пострадавших в теракте. Амбулаторное лечение проходят 66 человек. При подрыве самодельного взрывного устройства 3 апреля погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова.