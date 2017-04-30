AFP: В Ливии по подозрению в контрабанде нефти задержали 14 украинских моряков
Фото: Marinetraffic.com
Экипаж оказал активное сопротивление сотрудникам береговой службы Ливии и около трёх часов отстреливался от них из автоматов и пулемётов.
14 граждан Украины, четверо турок и двое грузин предстали перед судом в Ливии по обвинению в контрабанде нефти. При задержании моряки, которые пытались покинуть североафриканскую страну на двух танкерах, оказали активное сопротивление и отстреливались из автоматов Калашникова и пулемётов.
Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные власти, танкеры "Рута" и "Старк", плывущие под украинским и конголезским флагами соответственно, сотрудники береговой охраны заметили в двух километрах от Сиди-эль-Саида.
Почти сутки они вели наблюдение, а утром в пятницу, 28 апреля, начали действовать и попытались остановить суда. Однако экипажи танкеров начали активно отстреливаться, а на помощь им пришли некие люди, передвигавшиеся на небольших лодках.
Тем не менее после трёх часов перестрелки предполагаемых контрабандистов удалось задержать и доставить в столицу страны — город Триполи. Там они предстали перед судом.
По данным украинских СМИ, Киев начал проверять полученную информацию, однако официального подтверждения её пока не последовало.