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Опубликовано 1 мая 2017, 20:20

Эксклюзивное видео с выписки из роддома жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой

Утро выходного дня российский исполнитель Джиган провёл в приятных отцовских хлопотах, готовясь к выписке из роддома своей супруги Оксаны Самойловой. Четыре дня назад девушка подарила возлюбленному третью дочку. Малышке дали имя Майя. После полудня глава семейства прибыл к дверям московской клиники с роскошным букетом нежно-розовых роз для Оксаны и двумя поменьше — для дочерей Ариелы и Леи. Вход в роддом счастливый отец украсил композициями из воздушных шаров, а на улице маму с новорождённой малышкой встречал музыкант.

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Ника Степанова
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