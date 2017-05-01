Эксклюзивное видео с выписки из роддома жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой

Утро выходного дня российский исполнитель Джиган провёл в приятных отцовских хлопотах, готовясь к выписке из роддома своей супруги Оксаны Самойловой. Четыре дня назад девушка подарила возлюбленному третью дочку. Малышке дали имя Майя. После полудня глава семейства прибыл к дверям московской клиники с роскошным букетом нежно-розовых роз для Оксаны и двумя поменьше — для дочерей Ариелы и Леи. Вход в роддом счастливый отец украсил композициями из воздушных шаров, а на улице маму с новорождённой малышкой встречал музыкант.