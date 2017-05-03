Царь туалетов. Как общественную уборную превратили в крупнейший бизнес-центр

Прогуливающиеся на Тверском бульваре и не подозревают: общественный бесплатный туалет, расположенный посреди бульвара, — крупнейший офисный центр. Как выяснил Лайф, всего лишь на 89 квадратных метрах зарегистрирована сразу 291 компания! Из них 19 вполне себе функционируют, по крайней мере на бумаге.

Например, зарегистрированная в туалете аудиторская компания ООО "Бест аудит" умудряется работать в этом месте аж с начала двухтысячных, и это не мешает ей находить клиентов, ЧОПу "Вымпел-Мон" — заключать контракты на охрану, а фирме "Орион ДВ" — продавать рыбу и ракообразных.

Остаётся надеяться, что рыба и ракообразные всё-таки были выловлены где-то в другом месте. Зато на визитках можно смело и гордо печатать: Тверской бульвар, дом 3.

Впрочем, несмотря на такое выигрышное место, деньги ручьём текут не ко всем. Вот, например, ООО "Решение", которое входит в холдинг миллиардера Марата Баласаняна. Вернее, входило, и в бывший холдинг бывшего миллиардера. Сейчас он сам и группа его компаний проходят процедуру банкротства, задолжав кредиторам 5,9 млрд рублей.

А как всё хорошо начиналось: он начинал свой бизнес с торговли и покупки обувных фабрик, а затем сосредоточился на коммерческой недвижимости. Его основной актив, бизнес-центр "Премьер плаза", находится прямо напротив Дома Правительства, фактически под надзором целого кабинета министров. Глядя на этот бизнес-центр, они, скорее всего, и принимают важнейшие политические решения. Но никто не подозревал, что часть площадей в нём зарегистрирована в общественном туалете.

Сам туалет принадлежит мэрии Москвы — там не смогли пояснить, на каком основании и кто смог заключить договор аренды туалета с почти с тремя сотнями компаний (при регистрации компании в ФНС необходимо предъявить договор аренды помещения).

Сейчас этот актив пытаются взыскать с "Решения" кредиторы — "Открытие", Сбербанк и "НК банк".

Впрочем, кредиторам этот объект счастья вовсе не приносит: идут судебные заседания, и именно по адресу регистрации они обязаны присылать всю корреспонденцию. А туалет бесплатный, и даже бабушки-вахтёра, которая могла бы принять почту для зарегистрированных там компаний, нет. Соответственно, судебные заседания по банкротству господина Баласаняна уже идут более полутора лет.

В Сбербанке Лайфу подтвердили, что корреспонденция, направляемая банком в адрес ООО "Решение", возвращается в банк в связи с отсутствием адресата по месту нахождения.

— Теоретически за предоставление недостоверных сведений при регистрации юридического лица возможно привлечение руководителя организации к административной ответственности, внесение в реестр записи о том, что сведения об организации недостоверны, требование от банка расторжения договора с такой организацией и даже обращение в суд с иском о принудительной ликвидации юридического лица, — говорит руководитель налогового департамента юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе. — Однако на практике часто компании не несут за фиктивную регистрацию никакой ответственности.

По его словам, связано это с тем, что налоговым органам не хватает ресурсов на выявление всех таких случаев. Возвращение корреспонденции далеко не в каждом случае означает, что фирма не находится по адресу, поэтому для выяснения факта нарушения необходимо разбираться индивидуально в каждой ситуации, чего сотрудники налоговых органов просто не успевают делать.