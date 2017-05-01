Путин обязал казачьих атаманов отчитываться о доходах

Также им теперь запрещено совмещать госслужбу с работой в казачестве, которая приносит доход.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает атаманов войскового казачьего общества отчитываться о доходах, расходах, имуществе — как своих, так и супруги, а также несовершеннолетних детей.

Документ вносит поправки в другой документ — "О государственной службе российского казачества". Теперь там прописано, что отказ предоставлять данные о финансовом состоянии семьи является правонарушением. Оно повлечёт снятие атамана с поста — здесь аналогия с увольнением чиновника.