Путин обязал казачьих атаманов отчитываться о доходах
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Также им теперь запрещено совмещать госслужбу с работой в казачестве, которая приносит доход.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает атаманов войскового казачьего общества отчитываться о доходах, расходах, имуществе — как своих, так и супруги, а также несовершеннолетних детей.
Документ вносит поправки в другой документ — "О государственной службе российского казачества". Теперь там прописано, что отказ предоставлять данные о финансовом состоянии семьи является правонарушением. Оно повлечёт снятие атамана с поста — здесь аналогия с увольнением чиновника.
Вводятся также некоторые ограничения для атаманов. Например, работающий на госслужбе человек не может получить зарплату в казачьем обществе. Или "исполнять полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности".