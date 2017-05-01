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Опубликовано 1 мая 2017, 18:23

Путин обязал казачьих атаманов отчитываться о доходах

Фото: &copy;РИА Новости/Николай Хижняк

Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

Также им теперь запрещено совмещать госслужбу с работой в казачестве, которая приносит доход.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает атаманов войскового казачьего общества отчитываться о доходах, расходах, имуществе — как своих, так и супруги, а также несовершеннолетних детей.

Документ вносит поправки в другой документ — "О государственной службе российского казачества". Теперь там прописано, что отказ предоставлять данные о финансовом состоянии семьи является правонарушением. Оно повлечёт снятие атамана с поста — здесь аналогия с увольнением чиновника.

Вводятся также некоторые ограничения для атаманов. Например, работающий на госслужбе человек не может получить зарплату в казачьем обществе. Или "исполнять полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности".

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Андрей Григорьев
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