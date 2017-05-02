Пропавшего сёрфера спасли после 32-часовых поисков

Береговая охрана в шотландском городе Кэмпбелтаун спасла сёрфера спустя 32 часа после того, как его унесло течением. С общим переохлаждением организма 22-летнего Мэттью Брайса доставили в больницу, пишет Daily Mail.

Спасательная операция была развёрнута по тревоге сразу после пропажи сёрфера. На вторые сутки поиска в 20 километрах от берега Брайс был найден. По сообщению медиков, выжить парню помог гидрокостюм.