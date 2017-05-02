Количество игроков Hearthstone превысило 70 миллионов
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Разработчики популярной коллекционной карточной игры сообщили об очередной круглой цифре.
Компания Blizzard сообщила, что количество зарегистрированных игроков коллекционной карточной игры Hearthstone преодолело отметку в 70 миллионов. В честь этого каждый пользователь получит три бесплатных набора с картами до конца мая.
По информации Blizzard, игре также удалось достичь максимального количества одновременных игроков на ежедневной основе с момента выхода Hearthstone. Точные цифры разработчики не назвали.
Ранее стало известно, что количество игроков Overwatch превысило отметку в 30 миллионов.