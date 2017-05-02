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Опубликовано 2 мая 2017, 12:05

Количество игроков Hearthstone превысило 70 миллионов

Фото &copy; Wikimedia Commons&nbsp;

Фото © Wikimedia Commons 

Разработчики популярной коллекционной карточной игры сообщили об очередной круглой цифре.

Компания Blizzard сообщила, что количество зарегистрированных игроков коллекционной карточной игры Hearthstone преодолело отметку в 70 миллионов. В честь этого каждый пользователь получит три бесплатных набора с картами до конца мая.

По информации Blizzard, игре также удалось достичь максимального количества одновременных игроков на ежедневной основе с момента выхода Hearthstone. Точные цифры разработчики не назвали.

Ранее стало известно, что количество игроков Overwatch превысило отметку в 30 миллионов.

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Сергей Сурепин
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