Создатель Assassin’s Creed был недоволен работой в крупной компании
Скриншот видео gamereactorTV
Бывший сотрудник Ubisoft раскрыл минусы работы во французском издательстве видеоигр.
Автор игр серии Assassin’s Creed Патрис Дезиле поделился подробностями своей работы в Ubisoft. По словам разработчика, ему приходилось врать в интересах своей компании.
Патрис Дезиле признался, что в Ubisoft он был несчастен. Также разработчик добавил, что во время работы над крупной серией он зарабатывал деньги для людей, которым на него было плевать.
Напомним, геймдизайнер покинул Ubisoft в 2013 году и открыл собственную студию Panache Digital Games. При увольнении он отсудил права на игру 1666 Amsterdam. Сейчас компания Дезиле разрабатывает ролевую игру с элементами выживания Ancestors: The Humankind Odyssey.