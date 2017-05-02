Создатель Assassin’s Creed был недоволен работой в крупной компании

Бывший сотрудник Ubisoft раскрыл минусы работы во французском издательстве видеоигр.

Автор игр серии Assassin’s Creed Патрис Дезиле поделился подробностями своей работы в Ubisoft. По словам разработчика, ему приходилось врать в интересах своей компании.

Патрис Дезиле признался, что в Ubisoft он был несчастен. Также разработчик добавил, что во время работы над крупной серией он зарабатывал деньги для людей, которым на него было плевать.