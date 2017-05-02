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Опубликовано 2 мая 2017, 11:37

Создатель Assassin’s Creed был недоволен работой в крупной компании

Скриншот видео gamereactorTV

Скриншот видео gamereactorTV

Бывший сотрудник Ubisoft раскрыл минусы работы во французском издательстве видеоигр.

Автор игр серии Assassin’s Creed Патрис Дезиле поделился подробностями своей работы в Ubisoft. По словам разработчика, ему приходилось врать в интересах своей компании.

Патрис Дезиле признался, что в Ubisoft он был несчастен. Также разработчик добавил, что во время работы над крупной серией он зарабатывал деньги для людей, которым на него было плевать.

Напомним, геймдизайнер покинул Ubisoft в 2013 году и открыл собственную студию Panache Digital Games. При увольнении он отсудил права на игру 1666 Amsterdam. Сейчас компания Дезиле разрабатывает ролевую игру с элементами выживания Ancestors: The Humankind Odyssey.

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Сергей Сурепин
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