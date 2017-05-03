Авторы Call of Duty: WWII вдохновлялись инди-играми
Креативный директор нового шутера популярной серии признался в любви к независимым играм.
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Креативный директор Call of Duty: WWII Бретт Роббинс в интервью Glixel заявил, что авторы шутера о Второй мировой войне вдохновляются Firewatch и Gone Home. По словам Роббинса, независимые игры показывают хорошее развитие и догоняют блокбастеры по силе сюжета.
Роббинс заявил, что он очень любит Firewatch, а Gone Home была прекрасной игрой. В каждой из этих игр, по словам разработчика, он искал вдохновение и новые техники. Креативный директор Call of Duty: WWII уверен: это позволило сделать хорошую историю, наделив шутер глубоким смыслом.
Напомним, выход Call of Duty: WWII состоится 3 ноября 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.