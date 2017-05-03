Авторы Call of Duty: WWII вдохновлялись инди-играми

Креативный директор Call of Duty: WWII Бретт Роббинс в интервью Glixel заявил, что авторы шутера о Второй мировой войне вдохновляются Firewatch и Gone Home. По словам Роббинса, независимые игры показывают хорошее развитие и догоняют блокбастеры по силе сюжета.

Роббинс заявил, что он очень любит Firewatch, а Gone Home была прекрасной игрой. В каждой из этих игр, по словам разработчика, он искал вдохновение и новые техники. Креативный директор Call of Duty: WWII уверен: это позволило сделать хорошую историю, наделив шутер глубоким смыслом.