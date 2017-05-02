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Опубликовано 2 мая 2017, 12:42

Oculus не будет на E3 2017

Разработчики очков виртуальной реальности отказались принимать участие в крупной игровой конференции.

Фото &copy; Invision for Microsoft/Fotolink

Фото © Invision for Microsoft/Fotolink

Компания Oculus пропустит выставку E3 в этом году после увольнения основателя VR-компании. Ранее Палмер Лаки был замешан в ряде скандалов, в одном из которых фигурировало финансирование президента США Дональда Трампа.

У Oculus впервые с 2014 года не будет отдельного стенда на E3. Разработчики не планируют удивлять посетителей новыми устройствами, анонсами или играми.

Напомним, ранее от участия в E3 2017 отказалась японская компания Nintendo.

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Сергей Сурепин
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