Oculus не будет на E3 2017
Разработчики очков виртуальной реальности отказались принимать участие в крупной игровой конференции.
Фото © Invision for Microsoft/Fotolink
Компания Oculus пропустит выставку E3 в этом году после увольнения основателя VR-компании. Ранее Палмер Лаки был замешан в ряде скандалов, в одном из которых фигурировало финансирование президента США Дональда Трампа.
У Oculus впервые с 2014 года не будет отдельного стенда на E3. Разработчики не планируют удивлять посетителей новыми устройствами, анонсами или играми.
Напомним, ранее от участия в E3 2017 отказалась японская компания Nintendo.