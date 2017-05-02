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Опубликовано 2 мая 2017, 09:28

Депутат Госдумы: Мы не позволим Украине замять дело о трагедии в Доме профсоюзов

Фото:&copy; РИА Новости

Фото:© РИА Новости

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин заявил, что дело о беспорядках в Доме профсоюзов в Одессе будет существовать до тех пор, пока не состоится суд.

— Это дело не будет замято, поскольку мы не дадим его замять. Дело это будет существовать до тех пор, пока не состоится суд — всё равно, будет этот суд очный или заочный — над теми, кто на самом деле убил людей, — заявил он.

Затулин предположил, что власти Украины хотели бы избавиться от этого дела и "забыть, как страшный сон".

— Это дело на самом деле мешает властям Украины, бросает тень на их так называемую революцию Достоинства, в которой было очень мало достоинства. Запад будет им ассистировать в этом вопросе, не замечать всего, что связано с этим делом, — сказал он.

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Ольга Кукушкина
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