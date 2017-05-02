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Опубликовано 2 мая 2017, 13:17

Call of Duty: Black Ops 3 получит дополнение про зомби

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Проект уже успел получить возрастной рейтинг 17+. Официального анонса пока не было.

В реестре ESRB было найдено упоминание игры Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles. По описанию она напоминает остальные части популярного боевика.

В шутере от первого лица игроку предстоит взять на себя роль солдата будущего, который сражается с зомби и роботами, а все бои разворачиваются в футуристическом мире.

Дополнение Zombies Chronicles заявлено на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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