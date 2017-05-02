Приговор грузчику, признавшемуся в убийствах "банды ГТА", обжалуют

Столичный адвокат Тимур Маршани взялся за дело 34-летнего Сергея Павлова, осуждённого на 11 лет по обвинению в изнасиловании, после того как подтвердилось его алиби в деле "банды ГТА".

— На днях ко мне обратились родные Павлова. Несомненно, мы обратимся в Верховный суд с жалобой на приговор по вновь открывшимся обстоятельствам, — рассказал Лайфу Маршани. — Наличие явно полученных под пытками показаний по делу об убийствах указывает на нежелание следствия выпускать человека на свободу.

Сейчас уголовное дело "банды ГТА" слушается в Мособлсуде. В процессе его изучения стало известно о судьбе Сергея Павлова, первого задержанного по этому делу. Выяснилось, что у него "выбили" показания и заставили признаться в убийствах. Но после того как открылось его алиби и были задержаны настоящие участники этого преступления, мужчину не выпустили на свободу, а задержали по делу об изнасиловании. Приговором суда Павлов был отправлен в колонию на 11 лет.