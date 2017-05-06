От "Доты" до "Диснея": что вдохновляет известную косплеершу из Белоруссии
Косплеершу из Белоруссии Ирину Сабецкую знают гики по всему миру. Причина кроется не только в нежной славянской красоте девушки, но и в её недюжинном таланте. Благодаря феноменальному искусству перевоплощения она может примерить на себя абсолютно любой образ.
Фото: © instagram.com/irina_sabetskaya
По большей части девушку вдохновляют популярные комиксы. В её коллекции найдётся место образам Джокера, Дэдпула, Чёрной Кошки и многим другим.
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xoxo Black Cat - Marvel comics ______________________________________________ #blackcat #blackcatcosplay #blackcatmarvel #marvel #marvelcomics #marvelcosplay #marvelcomicscosplay #blackcatmarvelcosplay #cosplay #cosplayer #russiancosplay #comicscosplay #catcosplay #marvelshots #marvellegends #superhero #superherocosplay #xoxo #bumerang #moviecosplay #filmcosplay #girl #girlcosplay #cosplaygirl
Ирина не обошла вниманием и персонажей популярных телесериалов. Её Дейенерис из "Игры престолов", поедающая окровавленное сердце, выглядит весьма убедительно, а женская версия Негана из "Ходячих мертвецов" позволяет взглянуть на сериал с другой стороны.
Dracarys Daenerys Targaryen - Game of Thrones ______________________________________________ Daenerys Stormborn of the House Targaryen, First of Her Name, the Unburt, Queen of the Andals and the First Men, Khaleesi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains, and Mother of Dragons ______________________________________________ #daenerystargaryen #daeneryscosplay #daeneryscostume #gameofthrones #gameofthronescosplay #cosplay #whitehair #wig #whitewig #motherofdragons #targarian #targarien #targaryen #targaryencosplay #femalecosplay #girlcosplay #cosplayer #косплей #закос #играпрестолов #khaleesi #khaleesicosplay #stormborn #ironthrone #dracarys
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Но, конечно же, наиболее популярны среди косплееров компьютерные игры. Сабецкой без труда удаётся повторять костюмы и макияж популярных компьютерных персонажей, будь то ночная эльфийка Тиранда из World of Warcraft, Моргана из League of Legends или Тракса из Dota 2.
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Специально для девочек или тех, кто равнодушен к играм и комиксам, у девушки есть косплей принцесс "Диснея": Русалочки и Эльзы из "Холодного сердца".
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