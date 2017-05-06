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Опубликовано 6 мая 2017, 13:30

От "Доты" до "Диснея": что вдохновляет известную косплеершу из Белоруссии

Косплеершу из Белоруссии Ирину Сабецкую знают гики по всему миру. Причина кроется не только в нежной славянской красоте девушки, но и в её недюжинном таланте. Благодаря феноменальному искусству перевоплощения она может примерить на себя абсолютно любой образ.

Фото: &copy; instagram.com/irina_sabetskaya

Фото: © instagram.com/irina_sabetskaya

По большей части девушку вдохновляют популярные комиксы. В её коллекции найдётся место образам Джокера, Дэдпула, Чёрной Кошки и многим другим.

Ирина не обошла вниманием и персонажей популярных телесериалов. Её Дейенерис из "Игры престолов", поедающая окровавленное сердце, выглядит весьма убедительно, а женская версия Негана из "Ходячих мертвецов" позволяет взглянуть на сериал с другой стороны.

Но, конечно же, наиболее популярны среди косплееров компьютерные игры. Сабецкой без труда удаётся повторять костюмы и макияж популярных компьютерных персонажей, будь то ночная эльфийка Тиранда из World of Warcraft, Моргана из League of Legends или Тракса из Dota 2.

Специально для девочек или тех, кто равнодушен к играм и комиксам, у девушки есть косплей принцесс "Диснея": Русалочки и Эльзы из "Холодного сердца".

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Юлия Зинченко
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