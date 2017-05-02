Трампу посоветовали "расстелить красную дорожку" перед Ким Чен Ыном
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В западной прессе назвали причины, по которым Белый дом должен смягчить своё мнение в отношении КНДР.
Американский аналитический журнал National Interest посоветовал Дональду Трампу пригласить северокорейского лидера на переговоры в Белый дом. Ранее Трамп заявил о том, что не исключает встречи с Ким Чен Ыном.
По мнению автора публикации, Трамп должен напрямую обратиться к главе КНДР и попытаться решить кризис на полуострове, несмотря на то что многие считают Ким Чен Ына "чудовищем".
В статье говорится и о том, что давление на Пхеньян со стороны администрации Трампа — это грубая ошибка. Подобное поведение якобы лишь сильнее укрепляет уверенность КНДР в том, что стране нужно разработать свои межконтинентальные баллистические ракеты, и как можно скорее. А события в Ираке и Ливии убеждают Пхеньян: только наличие ядерного оружия является гарантией того, что страна не подвергнется нападению со стороны США.