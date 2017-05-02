Трампу посоветовали "расстелить красную дорожку" перед Ким Чен Ыном

В статье говорится и о том, что давление на Пхеньян со стороны администрации Трампа — это грубая ошибка. Подобное поведение якобы лишь сильнее укрепляет уверенность КНДР в том, что стране нужно разработать свои межконтинентальные баллистические ракеты, и как можно скорее. А события в Ираке и Ливии убеждают Пхеньян: только наличие ядерного оружия является гарантией того, что страна не подвергнется нападению со стороны США.