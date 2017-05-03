Анонсирован экшен Darksiders 3

Студия THQ Nordic официально анонсировала новую часть серии про всадников апокалипсиса — Darksiders 3.

Издание IGN выложило дебютный трейлер Darksiders 3 вскоре после того, как о существовании игры стало известно из утечки онлайн-магазина Amazon.

Местом действия Darksiders 3 вновь станет постапокалиптическая Земля. Игрок будет управлять ещё одним всадником апокалипсиса, девушкой Ярость (Fury), которая будет охотиться на семь смертных грехов. Разработчики обещают большой открытый мир, различные декорации разрушенной Земли и динамичную боевую систему.

Darksiders 3 получила первый трейлер Фото: © Vigil Games