Анонсирован экшен Darksiders 3
Фото: © Vigil Games
Студия THQ Nordic официально анонсировала новую часть серии про всадников апокалипсиса — Darksiders 3.
Издание IGN выложило дебютный трейлер Darksiders 3 вскоре после того, как о существовании игры стало известно из утечки онлайн-магазина Amazon.
Местом действия Darksiders 3 вновь станет постапокалиптическая Земля. Игрок будет управлять ещё одним всадником апокалипсиса, девушкой Ярость (Fury), которая будет охотиться на семь смертных грехов.
Разработчики обещают большой открытый мир, различные декорации разрушенной Земли и динамичную боевую систему.
Darksiders 3 получила первый трейлер
Фото: © Vigil Games
Darksiders 3 выйдет на PC, PS4 и Xbox One в 2018 году.