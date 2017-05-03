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Опубликовано 3 мая 2017, 06:14

Анонсирован экшен Darksiders 3

Фото: &copy; Vigil Games

Фото: © Vigil Games

Студия THQ Nordic официально анонсировала новую часть серии про всадников апокалипсиса — Darksiders 3.

Издание IGN выложило дебютный трейлер Darksiders 3 вскоре после того, как о существовании игры стало известно из утечки онлайн-магазина Amazon.

Местом действия Darksiders 3 вновь станет постапокалиптическая Земля. Игрок будет управлять ещё одним всадником апокалипсиса, девушкой Ярость (Fury), которая будет охотиться на семь смертных грехов.

Разработчики обещают большой открытый мир, различные декорации разрушенной Земли и динамичную боевую систему.

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Darksiders 3 получила первый трейлер

Фото: © Vigil Games

Darksiders 3 выйдет на PC, PS4 и Xbox One в 2018 году.

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Станислав Погорский
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