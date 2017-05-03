Сценарист серии Half-Life и Portal покинул Valve

Сценарист Чет Фалисек, успевший поработать над Half-Life и Portal, сообщил о своём уходе из Valve.

Чет Фалисек, написавший сценарий для серии Half-Life и таких игр, как Portal и Left 4 Dead, покинул команду Valve.

Чет заявил, что его решение не связано с каким-то скандалом или "чем-то интересным". Он проработал в компании 12 лет, и теперь ему хочется заняться чем-то новым. Кроме игр Фалисек также занимался технологией виртуальной реальности. Писатель не сообщил, над чем теперь будет работать.