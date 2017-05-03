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Опубликовано 3 мая 2017, 08:44

Nintendo уверена, что Switch достигнет уровня продаж Wii

Фото: &copy;&nbsp;AA/ABACA/EAST NEWS

Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS

Продажи Switch за первые месяцы убедили Nintendo, что консоль может повторить успех Wii.

В рамках недавнего финансового отчёта президент Nintendo Тацуми Кимисима рассказал, что уверенность компании в успехе Switch сильно возросла.

Спустя два месяца после старта спрос на Nintendo Switch оказался выше, чем ожидала компания. На данный момент Nintendo планирует отгрузить 10 миллионов устройств. По словам президента, пересечение данной отметки станет ключевой точкой для их бизнеса. Такой темп продаж должен привлечь ещё больше внимания со стороны издателей и разработчиков игр. Таким образом, у Nintendo Switch есть шансы сравняться с показателями Wii, продажи которой составили более 100 миллионов устройств.

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Nintendo планирует продать около 100 миллионов консолей Switch

Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS

Nintendo возлагает немало надежд на линейку крупных эксклюзивных проектов, которые выйдут до конца года. Среди них есть боксёрская аркада Arms, командный шутер Splatoon 2 и платформер с гигантскими локациями Super Mario Odyssey.

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Станислав Погорский
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