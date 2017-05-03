Nintendo уверена, что Switch достигнет уровня продаж Wii

В рамках недавнего финансового отчёта президент Nintendo Тацуми Кимисима рассказал, что уверенность компании в успехе Switch сильно возросла.

Спустя два месяца после старта спрос на Nintendo Switch оказался выше, чем ожидала компания. На данный момент Nintendo планирует отгрузить 10 миллионов устройств. По словам президента, пересечение данной отметки станет ключевой точкой для их бизнеса. Такой темп продаж должен привлечь ещё больше внимания со стороны издателей и разработчиков игр. Таким образом, у Nintendo Switch есть шансы сравняться с показателями Wii, продажи которой составили более 100 миллионов устройств.