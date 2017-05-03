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Опубликовано 3 мая 2017, 09:17

Mario Kart 8 Deluxe стала самой быстропродаваемой игрой в серии

Переиздание гоночной аркады Mario Kart 8 Deluxe для Nintendo Switch продаётся быстрее остальных частей серии.

Фото: &copy;&nbsp;Nintendo

Фото: © Nintendo

Mario Kart 8 Deluxe стала самой быстропродаваемой частью серии гоночных аркад, которая началась почти 25 лет назад.

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Mario Kart 8 Deluxe стала самым успешным дебютом в серии

Фото: © Nintendo

За первый день продаж в США было куплено более 459 тысяч копий Mario Kart 8 Deluxe. Предыдущий рекорд серии был у Mario Kart Wii — её купили около 433 900 раз за первый день продаж в 2008 году.

В данное число продаж включены как физические, так и цифровые копии Mario Kart 8 Deluxe. Согласно статистике, в США игру уже купил почти каждый второй владелец консоли Nintendo Switch.

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Станислав Погорский
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