Mario Kart 8 Deluxe стала самой быстропродаваемой игрой в серии

Mario Kart 8 Deluxe стала самой быстропродаваемой частью серии гоночных аркад, которая началась почти 25 лет назад.

За первый день продаж в США было куплено более 459 тысяч копий Mario Kart 8 Deluxe. Предыдущий рекорд серии был у Mario Kart Wii — её купили около 433 900 раз за первый день продаж в 2008 году.

В данное число продаж включены как физические, так и цифровые копии Mario Kart 8 Deluxe. Согласно статистике, в США игру уже купил почти каждый второй владелец консоли Nintendo Switch.