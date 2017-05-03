Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили 2 миллиона копий

По всему миру на платформе Steam продано уже более двух миллионов копий игры PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этом сообщает портал GamesIndustry.biz.

На данный момент шутер всё ещё находится в программе раннего доступа, где он появился 23 марта этого года. С тех пор PlayerUnknown's Battlegrounds удерживает вершину рейтинга популярности Steam, чему также способствует огромная популярность игры у стримеров.