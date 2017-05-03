Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили 2 миллиона копий
Игра на выживание PlayerUnknown's Battlegrounds уже достигла высокой отметки продаж.
Фото: © Valve Corporation
По всему миру на платформе Steam продано уже более двух миллионов копий игры PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этом сообщает портал GamesIndustry.biz.
На данный момент шутер всё ещё находится в программе раннего доступа, где он появился 23 марта этого года. С тех пор PlayerUnknown's Battlegrounds удерживает вершину рейтинга популярности Steam, чему также способствует огромная популярность игры у стримеров.
PlayerUnknown's Battlegrounds купили в Steam больше двух миллионов раз
Фото: © Valve Corporation
В PlayerUnknown's Battlegrounds игроки оказываются на большой карте, где разбросаны оружие, патроны, броня и прочие ресурсы. Суть каждого раунда заключается в том, что участники убивают друг друга, пока не останется один победитель или отряд, — доступны режимы игры для одного, пары или команды.