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Опубликовано 3 мая 2017, 10:07

Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили 2 миллиона копий

Игра на выживание PlayerUnknown's Battlegrounds уже достигла высокой отметки продаж.

Фото: &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

По всему миру на платформе Steam продано уже более двух миллионов копий игры PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этом сообщает портал GamesIndustry.biz.

На данный момент шутер всё ещё находится в программе раннего доступа, где он появился 23 марта этого года. С тех пор PlayerUnknown's Battlegrounds удерживает вершину рейтинга популярности Steam, чему также способствует огромная популярность игры у стримеров.

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PlayerUnknown's Battlegrounds купили в Steam больше двух миллионов раз

Фото: © Valve Corporation

В PlayerUnknown's Battlegrounds игроки оказываются на большой карте, где разбросаны оружие, патроны, броня и прочие ресурсы. Суть каждого раунда заключается в том, что участники убивают друг друга, пока не останется один победитель или отряд, — доступны режимы игры для одного, пары или команды.

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