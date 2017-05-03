Авторы Alan Wake анонсировали новый проект

Студия нашла издателя и разрабатывает шутер от третьего лица в абсолютно новой вселенной.

Студия Remedy нашла издателя для своего будущего проекта, который носит кодовое название P7. Игру выпустит 505 Games на PC, PS4 и Xbox One.

Авторы Alan Wake работают над новым проектом Фото © Flickr/Joshua Livingston

Следуя из описания нового проекта, разработчики из Remedy решили не изменять своим традициям — следующая игра станет кинематографическим экшеном от третьего лица с интригующей историей в новой вселенной.