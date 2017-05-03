Авторы Alan Wake анонсировали новый проект
Студия нашла издателя и разрабатывает шутер от третьего лица в абсолютно новой вселенной.
Студия Remedy нашла издателя для своего будущего проекта, который носит кодовое название P7. Игру выпустит 505 Games на PC, PS4 и Xbox One.
Авторы Alan Wake работают над новым проектом
Следуя из описания нового проекта, разработчики из Remedy решили не изменять своим традициям — следующая игра станет кинематографическим экшеном от третьего лица с интригующей историей в новой вселенной.
По словам авторов, у P7 будет самая глубокая игровая механика за всю историю игр Remedy. В качестве движка используется Northlight. Подробности станут известны на E3 2017.