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Опубликовано 3 мая 2017, 16:24

Авторы Alan Wake анонсировали новый проект

Фото &copy; Flickr/Joshua Livingston

Фото © Flickr/Joshua Livingston

Студия нашла издателя и разрабатывает шутер от третьего лица в абсолютно новой вселенной.

Студия Remedy нашла издателя для своего будущего проекта, который носит кодовое название P7. Игру выпустит 505 Games на PC, PS4 и Xbox One.

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Авторы Alan Wake работают над новым проектом

Фото © Flickr/Joshua Livingston

Следуя из описания нового проекта, разработчики из Remedy решили не изменять своим традициям — следующая игра станет кинематографическим экшеном от третьего лица с интригующей историей в новой вселенной.

По словам авторов, у P7 будет самая глубокая игровая механика за всю историю игр Remedy. В качестве движка используется Northlight. Подробности станут известны на E3 2017.

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Сергей Сурепин
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