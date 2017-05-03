Nintendo представила первое дополнение для Legend of Zelda: Breath of the Wild

Компания Nintendo ещё в феврале объявила о выходе первых в истории серии платных дополнений для The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Теперь разработчики рассказали, что именно ожидает игроков.

После обновления в игре появится возможность отслеживать свои перемещения за последние двести часов. Геймеры смогут посмотреть, где они уже были, а какие места до сих пор остаются неизведанными. Ещё одной новой опцией станет быстрое перемещение. Для этого игроку придётся найти "медальон путешествий", спрятанный в одном из сундуков.