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Опубликовано 3 мая 2017, 11:45

Nintendo представила первое дополнение для Legend of Zelda: Breath of the Wild

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Японские разработчики раскрыли подробности летнего обновления для новой "Зельды".

Компания Nintendo ещё в феврале объявила о выходе первых в истории серии платных дополнений для The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Теперь разработчики рассказали, что именно ожидает игроков.

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Nintendo рассказала о первом дополнении для The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Фото © Wikimedia Commons

После обновления в игре появится возможность отслеживать свои перемещения за последние двести часов. Геймеры смогут посмотреть, где они уже были, а какие места до сих пор остаются неизведанными. Ещё одной новой опцией станет быстрое перемещение. Для этого игроку придётся найти "медальон путешествий", спрятанный в одном из сундуков.

Также разработчики добавят в "Зельду" серию испытаний, новый уровень сложности и ряд костюмов.

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Сергей Сурепин
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