Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 мая 2017, 06:35

Авторы Prey обещают оптимизировать игру на ПК

Фото &copy;&nbsp;anoncraft.com

Фото © anoncraft.com

Заявление об этом сделал руководитель компании Arkane Studios во время своего последнего интервью.

Президент студии Arkane Рафаэль Колантонио заявил, что его команда подошла к оптимизации Prey на ПК в два раза тщательнее. При разработке игры авторы рассматривали ПК в качестве основной платформы.

image

Разработчики Prey пообещали оптимизировать игру на ПК

Фото © anoncraft.com

По словам руководителя компании, во время разработки студия использовала движок CryEngine 3. Он напомнил, что проблемы с Dishonored 2 наблюдались из-за создания игры на базе собственного движка Arkane под названием Void.

Напомним, Prey выходит 5 мая на PC, PS4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • arkane
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar