Авторы Prey обещают оптимизировать игру на ПК

Заявление об этом сделал руководитель компании Arkane Studios во время своего последнего интервью.

Президент студии Arkane Рафаэль Колантонио заявил, что его команда подошла к оптимизации Prey на ПК в два раза тщательнее. При разработке игры авторы рассматривали ПК в качестве основной платформы.

Разработчики Prey пообещали оптимизировать игру на ПК Фото © anoncraft.com

По словам руководителя компании, во время разработки студия использовала движок CryEngine 3. Он напомнил, что проблемы с Dishonored 2 наблюдались из-за создания игры на базе собственного движка Arkane под названием Void.