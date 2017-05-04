Авторы Prey обещают оптимизировать игру на ПК
Фото © anoncraft.com
Заявление об этом сделал руководитель компании Arkane Studios во время своего последнего интервью.
Президент студии Arkane Рафаэль Колантонио заявил, что его команда подошла к оптимизации Prey на ПК в два раза тщательнее. При разработке игры авторы рассматривали ПК в качестве основной платформы.
Разработчики Prey пообещали оптимизировать игру на ПК
Фото © anoncraft.com
По словам руководителя компании, во время разработки студия использовала движок CryEngine 3. Он напомнил, что проблемы с Dishonored 2 наблюдались из-за создания игры на базе собственного движка Arkane под названием Void.
Напомним, Prey выходит 5 мая на PC, PS4 и Xbox One.