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Регион
Опубликовано 3 мая 2017, 14:07

В Китае объявили о запуске киберспортивного телеканала

Корпорация Tencent запускает на территории Китая киберспортивный телевизионный канал.

Фото &copy; Flickr/Sergey Galyonkin

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Китайская игровая корпорация Tencent, владеющая студией Riot Games ("Лига легенд"), заключила соглашение с компаниями-разработчиками и поставщиком телевизионных услуг IPTV. Это необходимо для запуска в стране телеканала ESPTV, посвящённого киберспорту.

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Владельцы "Лиги легенд" объявили о запуске китайского киберспортивного телеканала

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Ранее представители Tencent объявили, что в реализации этого проекта участие принимают Perfect World и Riot Games. Корпорация также планирует запустить новую модель китайской соревновательной сцены по "Лиге легенд" — Master Series.

Напомним, что Tencent сделает собственный аналог Steam доступным для мировых игроков. Сейчас он функционирует только на территории Китая.

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Сергей Сурепин
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