В Китае объявили о запуске киберспортивного телеканала

Китайская игровая корпорация Tencent, владеющая студией Riot Games ("Лига легенд"), заключила соглашение с компаниями-разработчиками и поставщиком телевизионных услуг IPTV. Это необходимо для запуска в стране телеканала ESPTV, посвящённого киберспорту.

Владельцы "Лиги легенд" объявили о запуске китайского киберспортивного телеканала Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Ранее представители Tencent объявили, что в реализации этого проекта участие принимают Perfect World и Riot Games. Корпорация также планирует запустить новую модель китайской соревновательной сцены по "Лиге легенд" — Master Series.