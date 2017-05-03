В Китае объявили о запуске киберспортивного телеканала
Корпорация Tencent запускает на территории Китая киберспортивный телевизионный канал.
Китайская игровая корпорация Tencent, владеющая студией Riot Games ("Лига легенд"), заключила соглашение с компаниями-разработчиками и поставщиком телевизионных услуг IPTV. Это необходимо для запуска в стране телеканала ESPTV, посвящённого киберспорту.
Владельцы "Лиги легенд" объявили о запуске китайского киберспортивного телеканала
Ранее представители Tencent объявили, что в реализации этого проекта участие принимают Perfect World и Riot Games. Корпорация также планирует запустить новую модель китайской соревновательной сцены по "Лиге легенд" — Master Series.
Напомним, что Tencent сделает собственный аналог Steam доступным для мировых игроков. Сейчас он функционирует только на территории Китая.