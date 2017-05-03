Американский учитель воплотил в жизнь сюжет сериала "Во все тяжкие"
Фото: Daily MailКоллаж: L!fe
Мужчина начал изготавливать метамфетамин. Теперь ему грозит более 20 лет тюрьмы.
56-летний преподаватель естественных наук из Нью-Мексико Джон Гус был остановлен патрульными на дороге после того, как они заметили у него странное оборудование, сообщает Daily Mail. Оказалось, что оборудование и химикаты мужчина использует для изготовления метамфетамина.
Ранее Джон Гус преподавал в средней школе. Мужчина согласился со всеми обвинениями. Ему грозит более 20 лет тюрьмы.
Случай во многом совпадает с сюжетом популярного американского криминального сериала "Во все тяжкие". В нём показана история школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак лёгких. Он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. Примечательно, что съёмка сериала велась также в штате Нью-Мексико.