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Опубликовано 3 мая 2017, 12:35

Американский учитель воплотил в жизнь сюжет сериала "Во все тяжкие"

Фото: Daily MailКоллаж: L!fe

Фото: Daily MailКоллаж: L!fe

Мужчина начал изготавливать метамфетамин. Теперь ему грозит более 20 лет тюрьмы.

56-летний преподаватель естественных наук из Нью-Мексико Джон Гус был остановлен патрульными на дороге после того, как они заметили у него странное оборудование, сообщает Daily Mail. Оказалось, что оборудование и химикаты мужчина использует для изготовления метамфетамина.

Ранее Джон Гус преподавал в средней школе. Мужчина согласился со всеми обвинениями. Ему грозит более 20 лет тюрьмы.

Случай во многом совпадает с сюжетом популярного американского криминального сериала "Во все тяжкие". В нём показана история школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак лёгких. Он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. Примечательно, что съёмка сериала велась также в штате Нью-Мексико.

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Олеся Сучилкина
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