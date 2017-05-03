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Опубликовано 3 мая 2017, 12:24

Володин предложил отложить обсуждение закона о сносе хрущёвок

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам перенести обсуждение законопроекта о сносе пятиэтажек, который должны рассмотреть во втором чтении. По мнению председателя нижней палаты парламента, закон стоит обсудить в начале июля.

Володин считает, что принимать решение по законопроекту при рассмотрении во втором чтении преждевременно и нецелесообразно. Он добавил, что пока ещё не состоялось поадресное голосование среди москвичей и не были проведены парламентские слушания.

Соответственно, рассматривать законопроект о реновации во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур — ориентировочно в начале июля

Вячеслав Володин

Напомним, на своём портале мэрия опубликовала список пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации. В него попало более четырёх с половиной тысяч домов. Лайф подготовил карту, на которой москвичи смогут увидеть, включён ли дом в список зданий, предлагаемых под снос.

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Янковская Ольга
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