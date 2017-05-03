Володин предложил отложить обсуждение закона о сносе хрущёвок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам перенести обсуждение законопроекта о сносе пятиэтажек, который должны рассмотреть во втором чтении. По мнению председателя нижней палаты парламента, закон стоит обсудить в начале июля.

Володин считает, что принимать решение по законопроекту при рассмотрении во втором чтении преждевременно и нецелесообразно. Он добавил, что пока ещё не состоялось поадресное голосование среди москвичей и не были проведены парламентские слушания.

Соответственно, рассматривать законопроект о реновации во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур — ориентировочно в начале июля Вячеслав Володин