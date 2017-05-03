Пользователи Рунета потратили 53,2 млрд рублей на онлайн-игры

Контента в Рунете в 2016 году купили на десятки миллиардов рублей. Наибольшие суммы денег пользователи тратили на онлайн-игры — в итоге вышло 53,2 миллиарда рублей. Сильно отстают видеоконтент (его за 2016 год приобрели на 4,56 миллиарда) и онлайн-музыка (2,8 миллиарда).