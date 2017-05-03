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Регион
Опубликовано 3 мая 2017, 09:26

Пользователи Рунета потратили 53,2 млрд рублей на онлайн-игры

Фото &copy; РИА Новости/Руслан Кривобок

Фото © РИА Новости/Руслан Кривобок

Российский сегмент Интернета ощутимо увеличил оборот электронной и онлайн-продукции, сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Контента в Рунете в 2016 году купили на десятки миллиардов рублей. Наибольшие суммы денег пользователи тратили на онлайн-игры — в итоге вышло 53,2 миллиарда рублей. Сильно отстают видеоконтент (его за 2016 год приобрели на 4,56 миллиарда) и онлайн-музыка (2,8 миллиарда).

Небольшое количество выручки рынок получил от продажи электронных книг, однако этот показатель (2,3 миллиарда рублей) демонстрирует самый высокий рост по отношению к показателю прошлого года.

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Софья Кадочникова
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