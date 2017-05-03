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Регион
Опубликовано 3 мая 2017, 14:25

Лидер "Боко харам" попал под авиаудар на северо-востоке Нигерии

Лидер террористической группировки "Боко харам"* Абубакар Шекау попал под авиационный удар на северо-востоке Нигерии. Как сообщает AFP, он получил травмы, однако подробностей о его состоянии пока не приводится.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Алина Хохлова
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