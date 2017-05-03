Лидер "Боко харам" попал под авиаудар на северо-востоке Нигерии
Лидер террористической группировки "Боко харам"* Абубакар Шекау попал под авиационный удар на северо-востоке Нигерии. Как сообщает AFP, он получил травмы, однако подробностей о его состоянии пока не приводится.
Boko Haram leader Shekau 'injured in air strike' in northeast Nigeria https://t.co/yageAhMsOs #BokoHaram pic.twitter.com/gOltJ5dgdt— AFP news agency (@AFP) 3 мая 2017 г.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.