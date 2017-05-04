Беременная мать девятерых сыновей: Не знаю, что делать, если родится девочка
Когда Алексис Бретт узнала, что вскоре у неё родится мальчик, она не была удивлена. За последние 15 лет у неё родилось девять сыновей и ни одной дочки. Многие считают, что у Бреттов такая большая семья потому, что они пытались завести девочку. На самом деле пара просто любит детей и счастлива от такой жизни.
Во время каждой беременности на 20-й неделе пара узнавала пол будущего ребёнка. Спустя несколько лет это перестало быть сюрпризом: они были уверены в том, что у них родится очередной мальчуган.
Люди спрашивают меня, хотелось бы мне дочку. Я говорю, что нет. Я счастлива со своими сыновьями. Даже не представляю, что делать с девочкой
Алексис Бретт
Алексис познакомилась со своим будущим мужем Дэвидом в 1998 году, и тогда они даже не подозревали, что создадут такую большую семью. Вскоре Алексис забеременела — старшему сыну Кэмпбеллу сейчас 15 — и стала рожать примерно каждые два года. Младшему, Блейку, сейчас год и два месяца.
Семья живёт в шотландском городе Инвернессе и претендует на звание первой во всей Великобритании, в которой родилось 10 мальчиков подряд. Несмотря на рекорд, Алексис не планирует рожать ещё, поэтому после родов сделает стерилизацию.
Я всегда пользовалась контрацептивами, в том числе и таблетками, но всё время почему-то беременела
Алексис Бретт
Ухаживать за девятью детьми — это очень тяжёлая работа. Матери приходится вставать каждый день в половине шестого утра и пылесосить несколько раз, прежде чем начинать стирку, состоящую из четырёх партий. И это не считая походов в магазин и приготовления еды. Семья ездит за продуктами два раза в неделю и тратит на них 250 фунтов (18,5 тысячи рублей).
В течение одной недели маме нужно собрать 58 обедов, постирать 28 раз, а о том, в каком количестве ей приходится готовить, можно даже не упоминать. Сама она говорит, что пришло время перестать заводить новых детей. Кроме того, у семьи Бреттов восьмиместная машина, в которую все сразу не могут поместиться. Именно поэтому старшие дети проводят выходные с отцом, а младшие — с матерью.