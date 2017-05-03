Microsoft включила подписку на Minecraft в обновлённую версию Windows 10
Американская корпорация предлагает использовать игру для изучения программирования.
Фото: © Microsoft
2 мая 2017 года американская корпорация Microsoft анонсировала новую версию операционной системы Windows 10 S. Она заточена под университеты и школы, а одной из предустановленных игр на ноутбуки с Windows 10 S будет игра Minecraft: Education Edition.
Minecraft будет предустановлена на ноутбуки с Windows 10 S
Фото: © Microsoft
Education Edition представляет собой улучшенную версию Minecraft, которая получила ряд функций для школьников и учителей. У пользователей есть возможность создавать и скачивать уроки, в которых классу необходимо выполнять задания — строить поселение из частей речи или восстанавливать старинный китайский город.
Ранее Minecraft: Education Edition получила обновление: в игре появилось программирование.