Microsoft включила подписку на Minecraft в обновлённую версию Windows 10

2 мая 2017 года американская корпорация Microsoft анонсировала новую версию операционной системы Windows 10 S. Она заточена под университеты и школы, а одной из предустановленных игр на ноутбуки с Windows 10 S будет игра Minecraft: Education Edition.

Education Edition представляет собой улучшенную версию Minecraft, которая получила ряд функций для школьников и учителей. У пользователей есть возможность создавать и скачивать уроки, в которых классу необходимо выполнять задания — строить поселение из частей речи или восстанавливать старинный китайский город.