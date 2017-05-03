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Опубликовано 3 мая 2017, 13:33

Microsoft включила подписку на Minecraft в обновлённую версию Windows 10

Американская корпорация предлагает использовать игру для изучения программирования.

Фото: &copy; Microsoft

Фото: © Microsoft

2 мая 2017 года американская корпорация Microsoft анонсировала новую версию операционной системы Windows 10 S. Она заточена под университеты и школы, а одной из предустановленных игр на ноутбуки с Windows 10 S будет игра Minecraft: Education Edition.

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Minecraft будет предустановлена на ноутбуки с Windows 10 S

Фото: © Microsoft

Education Edition представляет собой улучшенную версию Minecraft, которая получила ряд функций для школьников и учителей. У пользователей есть возможность создавать и скачивать уроки, в которых классу необходимо выполнять задания — строить поселение из частей речи или восстанавливать старинный китайский город.

Ранее Minecraft: Education Edition получила обновление: в игре появилось программирование.

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Сергей Сурепин
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