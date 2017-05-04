Бесплатный командный шутер Paladins появился на консолях
Фото: © HI-REZ STUDIOS, INC.
Студия Hi-Rez объявила о начале бета-тестирования консольной версии бесплатного шутера Paladins.
Командный шутер Paladins появился в раннем доступе на PC в конце 2016 года. Хотя разработчики не рекламировали так свою игру, пользователи заметили, что Paladins очень похожа на Overwatch от Blizzard. Главным преимуществом шутера от Hi-Rez стала возможность играть бесплатно.
Paladins появилась на PS4 и Xbox One
Фото: © HI-REZ STUDIOS, INC.
Теперь на PS4 и Xbox One началось открытое бета-тестирование Paladins. Владельцы консолей могут загрузить игру бесплатно и начать играть уже сейчас. Сроки проведения тестирования не уточняются.
С момента выхода в сентябре 2016 года Paladins остаётся одной из самых популярных игр в Steam.