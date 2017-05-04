Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 мая 2017, 10:28

Бесплатный командный шутер Paladins появился на консолях

Фото: &copy; HI-REZ STUDIOS, INC.

Фото: © HI-REZ STUDIOS, INC.

Студия Hi-Rez объявила о начале бета-тестирования консольной версии бесплатного шутера Paladins.

Командный шутер Paladins появился в раннем доступе на PC в конце 2016 года. Хотя разработчики не рекламировали так свою игру, пользователи заметили, что Paladins очень похожа на Overwatch от Blizzard. Главным преимуществом шутера от Hi-Rez стала возможность играть бесплатно.

image

Paladins появилась на PS4 и Xbox One

Фото: © HI-REZ STUDIOS, INC.

Теперь на PS4 и Xbox One началось открытое бета-тестирование Paladins. Владельцы консолей могут загрузить игру бесплатно и начать играть уже сейчас. Сроки проведения тестирования не уточняются.

С момента выхода в сентябре 2016 года Paladins остаётся одной из самых популярных игр в Steam.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar