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Опубликовано 4 мая 2017, 15:53

Авторы обновлённой трилогии Crash Bandicoot показали геймплей игры

Издатель Activision выпустил новый ролик, в котором показывается игровой процесс Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Фото: &copy;&nbsp;Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Авторы Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выпускают серию роликов, в которой показывается игровой процесс обновлённой трилогии. На этот раз был показан уровень Sewer or Later из Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back.

В Crash Bandicoot N. Sane Trilogy войдут три игры про одного из самых узнаваемых героев PlayStation — Крэша Бандикута. Каждая из частей была переделана с нуля так, чтобы соответствовать современным стандартам графики.

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Авторы Crash Bandicoot N. Sane Trilogy показали пять минут геймплея

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выйдет на PS4 30 июня этого года. В Сети также появлялись слухи о возможном выходе сборника на PC, но разработчики эту информацию пока не комментировали.

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Станислав Погорский
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