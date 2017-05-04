Авторы обновлённой трилогии Crash Bandicoot показали геймплей игры
Издатель Activision выпустил новый ролик, в котором показывается игровой процесс Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Авторы Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выпускают серию роликов, в которой показывается игровой процесс обновлённой трилогии. На этот раз был показан уровень Sewer or Later из Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back.
В Crash Bandicoot N. Sane Trilogy войдут три игры про одного из самых узнаваемых героев PlayStation — Крэша Бандикута. Каждая из частей была переделана с нуля так, чтобы соответствовать современным стандартам графики.
Авторы Crash Bandicoot N. Sane Trilogy показали пять минут геймплея
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выйдет на PS4 30 июня этого года. В Сети также появлялись слухи о возможном выходе сборника на PC, но разработчики эту информацию пока не комментировали.