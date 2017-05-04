Sony объявила дату проведения своей конференции на E3 2017

Компания Sony объявила дату проведения пресс-конференции PlayStation на выставке E3 2017.

Зарубежные журналисты получили приглашение на презентацию PlayStation, которая пройдёт в рамках крупнейшей игровой выставки E3 2017 в Лос-Анджелесе.

Just got my invite for @playstation E3 event - Monday June 12 @ 6p! pic.twitter.com/3MxcFoUKr3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 3 мая 2017 г.

Журналисты обратили внимание, что карточка-приглашение в этот раз оформлена в космической тематике. Такие узоры намекают на сетевой шутер Destiny 2, показу которого, вероятно, выделят много времени на конференции.

Sony объявила дату и время проведения пресс-конференции на E3 2017 Фото: © EAST NEWS