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Регион
Опубликовано 4 мая 2017, 08:43

Sony объявила дату проведения своей конференции на E3 2017

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Компания Sony объявила дату проведения пресс-конференции PlayStation на выставке E3 2017.

Зарубежные журналисты получили приглашение на презентацию PlayStation, которая пройдёт в рамках крупнейшей игровой выставки E3 2017 в Лос-Анджелесе.

Журналисты обратили внимание, что карточка-приглашение в этот раз оформлена в космической тематике. Такие узоры намекают на сетевой шутер Destiny 2, показу которого, вероятно, выделят много времени на конференции.

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Sony объявила дату и время проведения пресс-конференции на E3 2017

Фото: © EAST NEWS

Пресс-конференция PlayStation на E3 2017 начнётся 13 июня в 4:00 по московскому времени. Как обычно, параллельно будет вестись онлайн-трансляция мероприятия.

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Станислав Погорский
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