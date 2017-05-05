Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 мая 2017, 13:37

Фоторежим Horizon: Zero Dawn получил новые функции

Авторы Horizon: Zero Dawn выпустили обновление, добавляющее новые возможности для фоторежима.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Последнее обновление для экшена Horizon: Zero Dawn расширило возможности фоторежима игры. Теперь в нём можно задавать различные позы Элой, направлять её взгляд в камеру и даже менять выражение лица героини.

image

Horizon: Zero Dawn получила обновление для фоторежима

Фото © Wikimedia Commons

Фоторежим Horizon: Zero Dawn предоставляет множество функций для игроков, желающих сделать красивый скриншот. В нём можно менять положение камеры, настраивать фокус, применять фильтры и менять время суток. Разработчики уже проводили фотоконкурс по игре.

Horizon: Zero Dawn доступна на PS4.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • sony
  • playstation
  • guerrillagames
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar