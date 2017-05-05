Фоторежим Horizon: Zero Dawn получил новые функции
Авторы Horizon: Zero Dawn выпустили обновление, добавляющее новые возможности для фоторежима.
Фото © Wikimedia Commons
Последнее обновление для экшена Horizon: Zero Dawn расширило возможности фоторежима игры. Теперь в нём можно задавать различные позы Элой, направлять её взгляд в камеру и даже менять выражение лица героини.
Horizon: Zero Dawn получила обновление для фоторежима
Фото © Wikimedia Commons
Фоторежим Horizon: Zero Dawn предоставляет множество функций для игроков, желающих сделать красивый скриншот. В нём можно менять положение камеры, настраивать фокус, применять фильтры и менять время суток. Разработчики уже проводили фотоконкурс по игре.
Horizon: Zero Dawn доступна на PS4.