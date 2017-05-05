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Опубликовано 5 мая 2017, 15:54

В GTA Online бесследно исчезли персонажи-продавцы

Игроки сетевого экшена GTA Online стали свидетелями таинственного исчезновения продавцов.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/playdtf

Фото: © twitter.com/playdtf

На этой неделе игроки GTA Online заметили, что на серверах экшена пропали персонажи-продавцы, управляемые компьютером. Вскоре выяснилось, что происшествие глобального масштаба: виртуальные кассиры не вернулись и спустя 12 часов.

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В GTA Online исчезли все продавцы

Фото: © twitter.com/playdtf

В GTA Online у каждого продуктового магазина есть свой продавец. Они нужны, во-первых, чтобы продавать игрокам пищу и еду, а во-вторых, чтобы магазины можно было ограбить. Из-за их отсутствия пользователи сейчас не могут завершить ежедневные задания и обучение, на определённом этапе которого нужно ограбить продуктовый магазин. В то же время магазины одежды, парикмахерские и бары функционируют как положено.

Студия Rockstar пока не прокомментировала это необычное событие. Пока некоторые игроки предполагают, что это просто ошибка, другие начинают видеть в происходящем некое тайное задание или даже строят теории заговора.

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Станислав Погорский
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