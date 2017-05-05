"Газпром" выпустил детскую игру на iOS только для американцев

Газовый концерн "Газпром" выпустил детскую игру на iOS и Android — "Агент домашней безопасности", ссылка на игру висит на сайте его дочернего вологодского предприятия.

"Газпром", как известно, российское "национальное достояние", и игра в первую очередь предназначена для юных россиян. Тем не менее "яблочная" версия игры для iOS, как выяснил Лайф, скачивается и работает только на территории США — при переходе по ссылке iTunes сообщает, что "контент сейчас недоступен в данном магазине (российский), но он доступен в магазине другой страны (США)". Впрочем, даже при смене магазина приложение скачать всё равно не удаётся.

Благодаря тому, что в Google Play приложение всё же доступно для скачивания с территории РФ, Лайфу удалось его потестить. Незаурядная игра всего на пять уровней предлагает ребёнку почувствовать себя газовым инспектором и на каждом из уровней-помещений найти источник утечки природного газа либо ситуацию, при которой эта утечка может произойти.

При нахождении источника утечки или потенциальной ошибки игроку предлагается ответить на два вопроса, связанных с безопасным использованием газового оборудования либо с тем, как решить образовавшуюся проблему.

На прохождение всей игры редакции Лайфа потребовалось всего пять минут, ребёнку, вероятно, будет достаточно 10–15. Затем игру можно "сносить" — больше пяти уровней разработчики (Energetic Communications Agency Ltd) решили не делать. Впрочем, на память о пройденной игре ребёнок получает маленький приз — именной диплом "за глубокие знания по технике безопасного обращения с природным газом".

В разработавшем приложение Агентстве корпоративных коммуникаций "Энергетик" Лайфу сказали, что пока не знают, почему приложение не работает. Вероятно, отключился аккаунт, на который оно зарегистрировано, — агентство давно не обращало на игру внимания, пояснили в нём. То, что приложение всё ещё работает в Google Play даже без посторонней помощи, объясняется просто: магазин не требует денег для поддержки приложения, сказал Лайфу аналитик польской IT-компании Game Lab Воцлав Вачовски.

— Для того чтобы добавить приложение в Play Market, достаточно лишь заплатить взнос в $25. С ITunes всё сложнее: для загрузки требуется уплатить уже $99, при этом необходимо повторять этот платёж ежегодно, — пояснил он.

Эта версия нашла своё подтверждение и в "Газпроме". Хотя это приложение многим в компании нравилось, сейчас в компании, как сообщил Лайфу его официальный представитель, "денег нет".

— Это ведь [поддержка] денег стоит, и, я подозреваю, немаленьких, а денег у нас сейчас нет, однозначно. В бюджете нашем это точно не заложено. Но вопрос возобновления работы, возможно, поднять всё же стоит, — сообщила Лайфу официальный представитель компании Надежда Парамонова.