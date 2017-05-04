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Опубликовано 4 мая 2017, 10:59

Киберспортивный развлекательный комплекс Yota Arena откроется в мае

Фото &copy; yotaarena.com

Фото © yotaarena.com

Открытие московского киберспортивного развлекательного комплекса Yota Arena состоится в мае.

Киберспортивный развлекательный комплекс Yota Arena в Москве откроется уже 19 мая. Arena построена холдингом ESForce, который также владеет киберспортивными командами Natus Vincere и Virtus.pro.

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Московская Yota Arena откроется в мае

Фото © yotaarena.com

На двух этажах Yota Arena будут расположены компьютерный клуб, сцена для турниров и выступлений, ресторан, VR-баз, караоке и магазин киберспортивных товаров FragStore. Общая площадь Yota Arena составляет около пяти тысяч квадратных метров.

Комплекс будет находиться по адресу Дмитровское ш., 27к1.

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Станислав Погорский
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