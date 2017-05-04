Киберспортивный развлекательный комплекс Yota Arena откроется в мае
Фото © yotaarena.com
Открытие московского киберспортивного развлекательного комплекса Yota Arena состоится в мае.
Киберспортивный развлекательный комплекс Yota Arena в Москве откроется уже 19 мая. Arena построена холдингом ESForce, который также владеет киберспортивными командами Natus Vincere и Virtus.pro.
Московская Yota Arena откроется в мае
Фото © yotaarena.com
На двух этажах Yota Arena будут расположены компьютерный клуб, сцена для турниров и выступлений, ресторан, VR-баз, караоке и магазин киберспортивных товаров FragStore. Общая площадь Yota Arena составляет около пяти тысяч квадратных метров.
Комплекс будет находиться по адресу Дмитровское ш., 27к1.