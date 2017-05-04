Киберспортивный развлекательный комплекс Yota Arena откроется в мае

Киберспортивный развлекательный комплекс Yota Arena в Москве откроется уже 19 мая. Arena построена холдингом ESForce, который также владеет киберспортивными командами Natus Vincere и Virtus.pro.

На двух этажах Yota Arena будут расположены компьютерный клуб, сцена для турниров и выступлений, ресторан, VR-баз, караоке и магазин киберспортивных товаров FragStore. Общая площадь Yota Arena составляет около пяти тысяч квадратных метров.

Комплекс будет находиться по адресу Дмитровское ш., 27к1.