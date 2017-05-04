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Регион
Опубликовано 4 мая 2017, 12:46

Зюганов: Нынешнее правительство не способно исполнить майские указы Путина

Фото:&copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото:© РИА Новости/Михаил Климентьев

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нынешнее правительство не способно исполнить майские указы президента России Владимира Путина.

— С точки зрения финансово-экономической — не только не способно, оно ничего и не предлагает, — считает политик.

Журналистам, которые спросили, стоит ли поставить в Думе вопрос об отставке кабмина, он ответил, что "вопрос давно стоит".

Напомним, ранее Правительство РФ опубликовало результаты выполнения майских указов президента Владимира Путина 2012 года по 11 направлениям экономической, социальной, оборонной и государственной политики.

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Александр Юнашев
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