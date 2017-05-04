Зюганов: Нынешнее правительство не способно исполнить майские указы Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нынешнее правительство не способно исполнить майские указы президента России Владимира Путина.

— С точки зрения финансово-экономической — не только не способно, оно ничего и не предлагает, — считает политик.

Журналистам, которые спросили, стоит ли поставить в Думе вопрос об отставке кабмина, он ответил, что "вопрос давно стоит".