Valve обновила систему подарков в Steam

Подарки в Steam теперь можно отправлять только напрямую адресату, а возможность передавать их через электронную почту или инвентарь Steam больше недоступна.

Передачу подарков теперь можно планировать и приобретать их заранее. Кроме того, если получатель откажется от подаренной игры (или если она у него уже есть), то отправитель автоматически получит обратно деньги за покупку. Наконец, пользователи Steam больше не смогут отправлять игры между регионами с большой разницей в цене. Ранее, например, пользователи из Украины просили знакомых из России переслать им игры, так как российские цены обычно намного ниже других регионов. Теперь это будет невозможно.

Эти изменения серьёзно затруднят работу онлайн-магазинов, которые продавали Steam-игры по дешёвке, как раз используя систему подарков.