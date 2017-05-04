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Регион
Опубликовано 4 мая 2017, 13:44

Valve обновила систему подарков в Steam

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy;&nbsp;Steam

Коллаж © L!FE. Фото © Steam

Компания Valve изменила систему подарков для пользователей игровой платформы Steam.

Подарки в Steam теперь можно отправлять только напрямую адресату, а возможность передавать их через электронную почту или инвентарь Steam больше недоступна.

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В Steam изменилась система подарков

Коллаж © L!FE. Фото © Steam

Передачу подарков теперь можно планировать и приобретать их заранее. Кроме того, если получатель откажется от подаренной игры (или если она у него уже есть), то отправитель автоматически получит обратно деньги за покупку. Наконец, пользователи Steam больше не смогут отправлять игры между регионами с большой разницей в цене. Ранее, например, пользователи из Украины просили знакомых из России переслать им игры, так как российские цены обычно намного ниже других регионов. Теперь это будет невозможно.

Эти изменения серьёзно затруднят работу онлайн-магазинов, которые продавали Steam-игры по дешёвке, как раз используя систему подарков.

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Станислав Погорский
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