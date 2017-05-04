Bethesda вынудила независимую студию переименовать игру

Разработчики из независимой команды No Matter Studios поделились новостями по работе над игрой Prey for the Gods. В сообщении авторы также рассказали, что игра сменит название из-за давления со стороны компании Bethesda.

No Matter Studios сообщила, что компания Bethesda предъявила претензии к названию Prey for the Gods, так как оно похоже на Prey — новый шутер издательства, релиз которого состоится на этой неделе. Разработчики из No Matter Studios думали над тем, чтобы бороться за текущее название, но решили, что этот процесс может затянуться надолго и, что важнее, потратить немало средств студии.

Praey for the Gods, как теперь называется игра, является духовным наследником экшена Shadow of the Colossus, который рассказывал про приключение обычного человека в мире гигантских древних созданий. Игра разрабатывается для PC.