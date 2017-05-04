По шутеру Titanfall выйдет мобильная стратегия Titanfall Assault

Разработкой Titanfall Assault занимаются студии Respawn, Nexon и Particle City. Игровой процесс будет представлять собой стратегию в реальном времени, в которой нужно собирать колоды из карт пилотов, роботов-титанов и различных бонусов.

На мобильных устройствах выйдет стратегия Titanfall Assault по серии шутеров от EA

Шутер Titanfall 2, вышедший в конце прошлого года, продался хуже ожидаемого, из-за чего будущее серии сейчас под вопросом. Тем не менее выход Titanfall Assault отменять не собираются.

Titanfall Assault разрабатывается для устройств на Android и iOS. Ориентировочная дата выхода не сообщается, но на официальном сайте можно подписаться на рассылку новостей о проекте.