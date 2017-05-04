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Опубликовано 4 мая 2017, 14:56

По шутеру Titanfall выйдет мобильная стратегия Titanfall Assault

По мотивам шутера Titanfall готовится стратегия Titanfall Assault для мобильных устройств.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Разработкой Titanfall Assault занимаются студии Respawn, Nexon и Particle City. Игровой процесс будет представлять собой стратегию в реальном времени, в которой нужно собирать колоды из карт пилотов, роботов-титанов и различных бонусов.

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На мобильных устройствах выйдет стратегия Titanfall Assault по серии шутеров от EA

Фото © Wikimedia Commons

Шутер Titanfall 2, вышедший в конце прошлого года, продался хуже ожидаемого, из-за чего будущее серии сейчас под вопросом. Тем не менее выход Titanfall Assault отменять не собираются.

Titanfall Assault разрабатывается для устройств на Android и iOS. Ориентировочная дата выхода не сообщается, но на официальном сайте можно подписаться на рассылку новостей о проекте.

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Станислав Погорский
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