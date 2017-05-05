У экранизации Gears of War появился сценарист

О планах снять экранизацию Gears of War стало известно в 2016 году, когда компания Microsoft объявила о сотрудничестве со студией Universal. По словам разработчиков игры, фильм не будет базироваться на вышедших частях серии, а расскажет самостоятельную историю в той же вымышленной вселенной.

Мир Gears of War рассказывает историю о земных колонистах в альтернативной вселенной, которые подвергаются нападению враждебной расы, получившей название "саранча". Общий доход от серии игр составляет более миллиарда долларов, и она до сих пор остаётся одной из главных франшиз Microsoft Studios.