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Опубликовано 5 мая 2017, 06:01

У экранизации Gears of War появился сценарист

Экранизация серии шутеров Gears of War от Microsoft Studios обзавелась сценаристом.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Сценарий экранизации серии игр Gears of War напишет Шейн Салерно. Он также является сценаристом четырёх продолжений "Аватара" Джеймса Кэмерона. Продюсером картины станет Дилан Кларк из Universal.

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У экранизации Gears of War появился сценарист

Фото © Wikimedia Commons

О планах снять экранизацию Gears of War стало известно в 2016 году, когда компания Microsoft объявила о сотрудничестве со студией Universal. По словам разработчиков игры, фильм не будет базироваться на вышедших частях серии, а расскажет самостоятельную историю в той же вымышленной вселенной.

Мир Gears of War рассказывает историю о земных колонистах в альтернативной вселенной, которые подвергаются нападению враждебной расы, получившей название "саранча". Общий доход от серии игр составляет более миллиарда долларов, и она до сих пор остаётся одной из главных франшиз Microsoft Studios.

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Станислав Погорский
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