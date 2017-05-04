Португальский сёрфингист покорил волну во время игры на скрипке
В рамках своего проекта "Скрипка в самых неожиданных местах" Нуно Сантос сыграл мотив из рождественской песни Jingle Bells.
36-летний Нуно Сантос за последние 10 лет покорил самые высокие горы, играя на скрипке, сообщает Daily Mail. Но в португальском Назаре он побил свой же рекорд, покорив самую высокую волну и одновременно играя на скрипке.
В ролике, опубликованном в Сети, можно услышать известный рождественский мотив песни Jingle Bells.
Сантос выкладывает подобные видео в рамках персонального проекта "Скрипка в самых неожиданных местах".