Португальский сёрфингист покорил волну во время игры на скрипке

В рамках своего проекта "Скрипка в самых неожиданных местах" Нуно Сантос сыграл мотив из рождественской песни Jingle Bells.

36-летний Нуно Сантос за последние 10 лет покорил самые высокие горы, играя на скрипке, сообщает Daily Mail. Но в португальском Назаре он побил свой же рекорд, покорив самую высокую волну и одновременно играя на скрипке.