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Регион
Опубликовано 4 мая 2017, 16:19

Португальский сёрфингист покорил волну во время игры на скрипке

В рамках своего проекта "Скрипка в самых неожиданных местах" Нуно Сантос сыграл мотив из рождественской песни Jingle Bells.

36-летний Нуно Сантос за последние 10 лет покорил самые высокие горы, играя на скрипке, сообщает Daily Mail. Но в португальском Назаре он побил свой же рекорд, покорив самую высокую волну и одновременно играя на скрипке.

В ролике, опубликованном в Сети, можно услышать известный рождественский мотив песни Jingle Bells.

Сантос выкладывает подобные видео в рамках персонального проекта "Скрипка в самых неожиданных местах".

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Олеся Сучилкина
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