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Опубликовано 4 мая 2017, 14:15

Семьи звёзд баскетбола СССР запретили Михалкову снимать "искажающее факты" кино

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Рекламируемая премьера спортивной драмы "Движение вверх" о баскетбольной сборной СССР, выигравшей олимпийское золото в 1972 году, оказалась под угрозой срыва из-за того, что родственники прообразов героев кинокартины обратились в суд. Продюсером картины выступает Никита Михалков, производство фильма также ведёт его кинокомпания "ТриТэ".

Как стало известно Лайфу, вдова и сын главного тренера команды СССР на тех играх Владимира Кондрашина обратились в Пресненский суд Москвы с требованием убрать из фильма упоминание об их знаменитом родственнике. Также в суд обратилась 64-летняя Александра Овчинникова, сама бывшая баскетболистка — вдова игрока сборной Александра Белова. Они пояснили, что летом 2016 года изучали сценарий фильма, присланный им, и возмутились искажением образа их родственников, наличием мата и постельных сцен в будущей картине.

Сложность заключается в том, что герои Кондрашина и Белова — их играют Владимир Машков и Кирилл Зайцев соответственно — являются для фильма ключевыми. Если семьи баскетболистов одержат победу в суде, фильм придётся переснимать заново в лучшем случае. А скорее всего, вовсе отказаться от этой идеи: по законам жанра спортивной драмы, в случае фильма о команде роль тренера является ключевой.

В студии "ТриТэ" Лайфу заявили, что пока о поданном иске не слышали. Подтвердить наличие разрешений от всех родственников прообразов героев там также не смогли.

Сам Никита Михалков не смог прокомментировать данную ситуацию, так как находится на съёмках.

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Батырханов Гайдар
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